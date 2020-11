Duvan Zapata, attaccante della Colombia, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno internazionale contro l’Uruguay – VIDEO

Duvan Zapata, attaccante della Colombia, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno internazionale contro l’Uruguay, valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Le sue dichiarazioni.

«Parliamo di una nazionale che ha molti calciatori di grande livello ed esperienza. Contro l’Uruguay sarà una sfida di alto livello».