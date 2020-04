Coman: «Tre brutti infortuni in un anno: mi sono fatto delle domande»

Il giocatore del Bayern Monaco, Kingsley Coman, ha parlato della sua carriera e anche dei suoi infortuni. Le sue dichiarazioni

Kingsley Coman, esterno d’attacco ex Juve, ora al Bayern Monaco, ha dovuto convivere con tre gravi infortuni che lo hanno invitato a fare delle riflessioni. Ecco le sue parole a Eurosport: «Sono giovane ma giocare ogni tre giorni non è semplice. E non posso più fare uno scatto al minuto per dieci partite di fila».

«Ho avuto una vite nel piede per 6 settimane, la riabilitazione è stata lunghissima e quando arrivi ad infortunati tre volte in un anno, allo stesso punti, arrivi a farti delle domandi. Non ho percepito la cosa come una debolezza personale e oggi mi sento più maturo e più forte».