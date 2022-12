Come il Marocco è diventato primo

Grazie alla vittoria di oggi contro il Canada, il Marocco ha passato da primo il girone F ed è la seconda squadra africana a passare il turno

Nella solita alternanza di eventi e di emozioni, il Marocco è riuscito non solo a conquistare gli ottavi, ma anche il primo posto del girone. Al fischio d’inizio si partiva con la Croazia in testa, gli africani a pari merito, il Belgio terzo e il Canada ormai eliminato. Pochi minuti e il Marocco ha conquistato subito la leadership, rafforzata dal raddoppio e non incrinata dal gol della bandiera dei canadesi.

Nella ripresa ci sono state due situazioni che avrebbero potuto generare un destino diverso se i palloni fossero finiti in rete: il palo colpito da Lukaku, con conseguente eliminazione della Croazia; la traversa centrata dal Canada, che avrebbe riposizionato il Marocco al secondo posto per differenza reti.