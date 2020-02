Commisso a DAZN: «Venuto qui per non vincere? Non credo. Chiesa non so se partirà»

Rocco Commisso si è raccontato in una lunga intervista a DAZN. Ecco le parole del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso si è raccontato ai microfoni di DAZN parlando del suo amore per Firenze e della volontà di investire nella Fiorentina. Le sue parole.

FIRENZE – «Firenze è bellissima e questo è anche (paradossalmente) un problema. E’ difficile costruire un nuovo stadio qui, in mezzo a palazzi o case di 500 anni fa o vicino al Duomo. La prima volta che sono venuto qua, nel ’73, vivevo in America da 11 anni. Ero uno scapolo e mi piacevano le turiste. Mi dicevo “voglio fare il playboy per tutta la vita”. Due settimane dopo ho conosciuto la mia attuale moglie».

CHIESA – «Non so se Chiesa partirà. La mia promessa era di non farlo partire l’estate scorsa. Quest’anno però non so».

CALCIOMERCATO – «E’ vero, ho fatto un mercato mediatico ad agosto e un mercato mirato ora. Sto imparando come fare. L’intenzione è quella di investire. Credi che sia venuto qua alla mia età per non vincere? Non credo».