Commisso è furioso: «M’avete chiamato Rocco il terrone» – VIDEO

Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa sfogandosi con i giornalisti e la carta stampata. Le sue parole

Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa sfogandosi con i giornalisti e la carta stampata. Questo un estratto delle parole del patron della Fiorentina.

«Ci sono giornalisti che dicono bugie, come ad esempio sulla festa di due giocatori nostri a Milano. Non è vero, nessuno lo ha detto. Però, va bene se io vengo chiamato Rocco Benito, se offendono Rocco, i nostri giocatori. Ne sono state dette troppe, nessuno ha preso le difese dei miei giocatori. Sento, leggo, un sacco di porcherie. Io non ho mai frustrato nessuno dei miei giocatori, non si fa così. I sogni sono una cosa, le promesse sono un’altra. In due anni, io, non ho mai fatto promesse che non ho mantenuto. I sogni sono altro, non certo stare nella parte destra della classifica. Io credevo che avessimo una squadra più forte dell’anno scorso, i risultati non sono arrivati come pensavo. Ci abbiamo lavorato, abbiamo speso tanti soldi, siamo dove siamo. Per questo dobbiamo migliorare e lavorare per farlo»