Commisso insiste: «Nedved stia zitto, parlo con il suo presidente non con lui»

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso del programma 90° minuto. Ecco le parole del numero uno viola che è tornato sull’arbitraggio di Juventus-Fiorentina.

RABBIA – «Venendo a Firenze mi è sbollita un po’ la rabbia. Non è giusto quello che ho visto oggi, e in altre partite dove non ho detto niente. E’ un addizione degli altri casi in cui non ho detto niente. Bentancur ha simulato e sarebbe stato rosso per doppia ammonizione».

NEDVED – «Il calcio italiano lo sapete meglio di me. E’ vero che la Juventus non ha mai criticato gli arbitri? E’ vero che hanno sempre accettato le decisioni degli arbitri? Se questo è vero ci do ragione. Se non è vero che chiudesse la bocca e non parlasse con me. Io parlo con il suo presidente non con lui».

DIFESA – «Non ho bisogno dei favori di nessuno. Grazie a dio sono arrivato a 70 anni e non ha avuto bisogno di nessuno. Voglio solo essere trattato come tutti gli altri. Se c’è uno sbaglio pretendo che lo ammettano. Ci hanno fatto male perciò qualcuno doveva parlare e difendere i fiorentini».