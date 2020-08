Commisso: «Nonostante il COVID Mediacom rimane fortissima. Saldati 300 milioni di debiti»

Rocco Commisso ha commentato con grande soddisfazione i risultati di Mediacom relativi al trimestre chiusosi il 30 giugno 2020

Rocco Commisso ha commentato con grande soddisfazione i risultati di Mediacom relativi al trimestre chiusosi il 30 giugno 2020. Le sue parole.

MEDIACOM – «In 42 anni di carriera nel settore delle telecomunicazioni, anzi, in tutta la mia vita, non ho mai visto un contesto economico così disastroso come quello causato dalla pandemia da coronavirus in cui moltissime aziende grandi e piccole hanno dichiarato bancarotta o sono state salvate dal fallimento grazie ad enormi aiuti da parte dello stato. In questa situazione negativa generale, Mediacom è andata in forte controtendenza, registrando il proprio novantaquattresimo trimestre consecutivo di crescita dei ricavi anno su anno, un traguardo unico e impressionante per gli annali dell’economia e della finanza americana».

CRESCITA – «La nostra posizione finanziaria non è mai stata così forte. Le banche e i finanziatori di lungo corso di Mediacom possono contare su uno stato patrimoniale molto interessante per gli investitori e sul nostro impegno a mantenere la leva finanziaria al di sotto del 3.0x. Sin dalla fine del 2018, nonostante i prestiti e i movimenti finanziari sostanziali per l’acquisizione e l’operatività di ACF Fiorentina, abbiamo saldato oltre 300 milioni di dollari di debito grazie alla capacità crescente di Mediacom di generare liquidità. Ci aspettiamo di superare i 500 milioni di dollari di flusso di cassa libero entro la fine del 2020, un vero e proprio record per la nostra azienda».