Commisso, il ricordo prima di Bologna Fiorentina: la maglietta speciale, il minuto di silenzio, le parole di Ferrari e De Gea. L’emozionante tributo – FOTO

Commisso, il ricordo prima di Bologna Fiorentina: il tributo emozionante dopo la morte del presidente viola – FOTO

Un pomeriggio di dolore, orgoglio e profonda commozione allo stadio Renato Dall’Ara. Prima del fischio d’inizio di Bologna-Fiorentina, il club viola ha voluto onorare la memoria del suo Presidente, Rocco Commisso, scomparso ieri. La squadra è scesa in campo per il riscaldamento indossando una t-shirt speciale, un messaggio semplice ma potente: “Grazie Rocco” stampato sul petto e “Rocco 1” sulla schiena, a simboleggiare il legame indissolubile tra il patron e i suoi ragazzi. Poi, il silenzio: un minuto di raccoglimento irreale che ha unito le due tifoserie nel rispetto di una figura che ha dato tanto al calcio italiano.

Le parole del DG Ferrari: “Ci ha dato tutto”

A farsi portavoce del sentimento del club è stato Alessandro Ferrari, Direttore Generale della Fiorentina. Intervistato da DAZN a pochi minuti dal via, il dirigente ha tratteggiato il profilo umano di Commisso con voce rotta dall’emozione. “Era una persona eccezionale, ci ha dato tutto, ci è stato vicino”, ha dichiarato Ferrari. “Lo raccontano bene tutti i messaggi che ci sono arrivati in queste ore, tutti riconoscono quanto sia stata una persona di grande cuore. Desidero ringraziare tutti coloro che ci stanno vicini, anche a nome della famiglia”.

Ferrari ha poi spiegato la scelta di scendere in campo nonostante il lutto: “Rocco era un vero combattente e per questo siamo qui a giocare. Chi lo ha conosciuto non ha dubbi: oggi avrebbe voluto così. Siamo tutti qua, anche gli indisponibili, perché il gruppo è unito e vogliamo regalargli qualcosa“. Infine, un aneddoto personale che fotografa l’anima del presidente: “Se chiudo gli occhi mi viene in mente lui che sorride, accarezza un ragazzino del settore giovanile e gli chiede: ‘Come ti chiami, bello?'”.

La promessa di De Gea

Anche David De Gea ha voluto lasciare il suo ricordo. “Per me era un uomo di grande umiltà, ha fatto tanto per questo gruppo“, ha detto l’estremo difensore. “Un abbraccio enorme alla famiglia. Ora siamo ancora più uniti, sentiamo addosso una responsabilità ancora più grande per onorarlo sul campo”.