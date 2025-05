Como, Fabregas: «Futuro? Ho parlato anche con altre società, presto l’annuncio. Qui una famiglia, l’obiettivo è questo»

Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Verona. Tutti i dettagli

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Verona.

VERONA – «II Verona è piazza abituata a salvarsi, una grande esperienza, hanno giocatori di qualità e di valoro, tecnica e talento. Sappiano che sarà una partita importante, loro vicini alla salvezza e noi bravi a capire un ambiente tosto per andare a vincere la partita. Loro difendono bene, squadra importante. Si un po’ dispiace che siamo alla fine perché il calcio è la nostra vita, dobbiamo adattarci».

FAMIGLIA COMO – «Sono un fan di energia, sono positivo su questo. Qundo parlo di famiglia è tutto: per me la famiglia è tutto e so quello che mi dà una famiglia forte come educazione e sforzo per migliorare sempre. Portare il concetto di famiglia in tutti gli ambiti della vita. Io ho visto un potenziale quando sono arrivato, esso tutto assieme. Ora abbiamo energa positiva, tutti lo sentono, siamo uniti. I tifosi credono di più rispetto a due anni fa, creare una famiglia per andare tutti nella stessa strada anche quando ci sono momenti difficili. Dobbiamo restare solidi sempre, bravi tutti ad averlo capito per il bene del Como. Io a 16 anni ero da solo all’Arsenal e so come si crea una famiglia, avremo qui un centro sportivo di alto livello a mozzate. Voglio mettere i miei ragazzi nel migliore contesto possibile, fare gruppo umano. Con i ragazzi parliamo di cose personali, non di calcio. Voglio prima un uomo che un calciatore, io li guardo in faccia e li voglio valutare bene tutto».

FUTURO – «Si, abbiamo parlato con la società, abbiamo fatto passi in avanti importanti, io qui sto bene. Voglio capire se tutti vogliono continuare così, se tutti sono allineati con la mia idea. Ho parlato anche con altre società si, io sono rispettoso e parlo con tutti. Si deve fare annuncio ufficiale, sono felice si, mancano pochi giorni per chiudere la stagione, Ora dobbiao solo aspettare la cosa ufficiale, dobbiamo essere tutti allineati per proseguire».

OBIETTIVI – «Io voglio di più per il Como, non per me. Per il progetto che abbiamo portato avanti, io mi devo sentire in grado di poter fare questo. Il prossimo anno deve essere un anno di consacrazione, di consolifamento forte del club e della squadra. E poi anno dopo il passo importante in avanti. Dobbiamo fare molto bene».

IDEE SUL COMO DEL FUTURO – «Per il futuro voglio meno giocatori, avere 20 giocatori. Alcune scelte da fare per forza. Adesso per noi vincere è facile, giocano libero di testa. A me non piace dire bugie. Parlare di Europa il prossimo anno, me lo chiedono i tifosi. La prossima deve essere una stagione di consolidamento, Nico Paz fondamentale per noi. Calma e passi non più lunghi della gamba. Per andare in Europa tutti allineati prima di tutti la società. Io direi il prossimo anno di stabilità e poi – ripeto – provare a fare salto in avanti».

BUDJET MERCATO – «Non abbiamo un budget per spendere il prossimo anno. Non si sa, dipende dalle opportunità. Siamo ambiziosi, il presidente per primo».

RUOLO SU CUI INVESTIRE DI PIU’ – «Buona domanda…..chi ti fa vincere le partite?».

GOLDANIGA – «Si conferma leader, gioca molto bene. E’ un ragazzo che è cresciuto tantissimo, edoardo è una garanzia come strefezza e Da Cunha. Ha dto molto a me ed alla squadra. Mai tardi per migliorare e crescere, ha una grande entalità. Deve fare di più e crescere, ha cuore e voglia, tutti i compagni lo amano. Sta dimostrando una costanza incredibile, ha giocato ultimi due mesi quasi con un infortunio, ma gioca e non si lamenta. E’ nella nostra famiglia, è coinvolto».