Como, c’è la scelta per il futuro di Fabregas: decisione presa sull’addio e la risposta al Bayer Leverkusen!

Le ultime sul futuro di Cesc Fabregas, allenatore del Como, per la prossima stagione in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Cesc Fabregas avrebbe deciso di rimanere al Como anche per la prossima stagione. In questi ultimi giorni ci sono stati infatti contatti positivi tra le parti per trovare un accordo e proseguire insieme.

Il tutto nonostante il forte interesse del Bayer Leverkusen per portarlo in Germania dopo l’addio di Xabi Alonso.