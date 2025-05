Fàbregas, spunta l’interesse di diversi club per lui. Non solo la Roma, sullo spagnolo c’è anche il Leverkusen! Le ultime

Fàbregas, spunta l’interesse di diversi club per l’allenatore spagnolo. Non solo la Roma su di lui c’è anche il Leverkusen! Le ultimissime

Cesc Fàbregas sta vivendo un’ottima stagione alla guida del Como, attirando l’attenzione di diversi club europei. Tra questi, la Roma, che sta valutando il suo profilo per il dopo Ranieri, escludendo però Massimiliano Allegri dalla lista dei candidati.

L’ex centrocampista del Barcellona non è però seguito solo dalla squadra giallorossa. Anche il Bayer Leverkusen ha inserito Fàbregas tra i possibili sostituti di Xabi Alonso, che ha già annunciato il suo addio al termine della stagione. Il club tedesco sta quindi valutando diverse opzioni per la panchina, e il tecnico spagnolo è tra i nomi presi in considerazione.