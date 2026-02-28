Connect with us
Hanno Detto

Como, Fabregas dopo la vittoria contro il Lecce: «3 punti pesanti per dare continuità dopo Milan e Juve. Ho detto questa cosa alla squadra!»

Fabregas Juve Como

Como, Cesc Fabregas ha parlato così dopo la vittoria contro il Lecce, nel match valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

Dopo Como Lecce, Cesc Fabregas ha analizzato così la vittoria dei lariani. Le sue dichiarazioni.

VITTORIA «Sono 3 punti pesanti per noi, diamo continuità a prestazioni importanti contro Milan e Juventus. Faccio i complimenti alla squadra per la maturità. Siamo un gruppo forte, alla lunga darà tanto».

PERCORSO DELLA SQUADRA – «Il nostro è un percorso, ci sono alti e bassi. Stiamo cercando la continuità della vittoria, più giochiamo insieme e più diventiamo forti. Questa squadra continua a migliorare. Ho detto loro ‘Sono sereno, so che sapete riconoscere gli errori e alzare il livello’. È un gruppo intelligente, sbaglia una volta ma non replica l’errore».

EPISODI «Non era una partita facile. Il Lecce gioca sempre nello stesso modo, oggi hanno giocato con 3 centrali che non fanno mai. Noi abbiamo preparato la partita giocando contro una difesa a 4, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla. La partita si vinceva a sinistra perché saltavano in ritardo, era uomo contro uomo. Abbiamo trovato il pressing giusto e le transizioni offensive».

DIAO «Ha fatto ciò che ci è mancato in questi mesi. Speriamo che torni nella forma migliore».

KEMPF – «Sta bene, ha un problemino al fianco. Dobbiamo prestare attenzione ma nulla di grave».

