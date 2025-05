Como, Fabregas verso il rinnovo di contratto: il tecnico spagnolo va verso la permanenza per la prossima stagione! Le ultime

Como, Cesc Fabregas verso il rinnovo: il tecnico spagnolo viaggia verso la permanenza per la prossima stagione di Serie A! Le ultimissime

Il lavoro di Fabregas alla guida del Como è sotto gli occhi di tutti. Al ritorno in Serie A, la squadra lariana ha disputato un campionato brillante, conquistando la salvezza con anticipo e regalandosi successi di prestigio in questo finale di stagione. Tra le vittorie più significative spiccano quelle contro il Napoli e la Roma, che hanno entusiasmato i tifosi e dimostrato la solidità del progetto.

La proprietà, ambiziosa e determinata, ha investito su giocatori di valore, confermando di non essere in Serie A solo di passaggio. I risultati ottenuti sul campo potrebbero ora aprire le porte a un prolungamento della permanenza di Fabregas sulla panchina biancoblù. Secondo quanto riportato da TMW, sarebbero già in corso le trattative per il rinnovo del suo contratto, con la prospettiva di guidare il Como anche nella prossima stagione.