Connect with us

Como News

Como, si ferma Douvikas! Cambio obbligato in Coppa Italia contro la Fiorentina: cosa filtra

Published

2 ore ago

on

By

douvikas

Como, si ferma Douvikas! Cambio obbligato in Coppa Italia contro la Fiorentina: cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante e sull’entità del problema

Problemi fisici per il Como durante il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Al 27′ del primo tempo, Tasos Douvikas è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’attaccante greco, terminale offensivo dei Lariani, ha accusato un forte dolore alla caviglia in seguito a un contrasto di gioco, rendendo necessaria la sostituzione.

LEGGI ANCHE: Fiorentina, che guaio! Due titolarissimi out col Como per problemi fisici: sono in tribuna!

Il tecnico Cesc Fabregas, per evitare complicazioni, non ha voluto correre rischi e ha mandato subito in campo Nico Paz, il talentuoso fantasista argentino ex Real Madrid. Douvikas ha abbandonato il terreno di gioco camminando sulle proprie gambe ma visibilmente sconsolato: le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico nelle prossime ore per stabilire l’entità dell’infortunio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Quote promo Champions 1

PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A2 ore ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News2 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×