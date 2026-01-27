Como, si ferma Douvikas! Cambio obbligato in Coppa Italia contro la Fiorentina: cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante e sull’entità del problema

Problemi fisici per il Como durante il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Al 27′ del primo tempo, Tasos Douvikas è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’attaccante greco, terminale offensivo dei Lariani, ha accusato un forte dolore alla caviglia in seguito a un contrasto di gioco, rendendo necessaria la sostituzione.

Il tecnico Cesc Fabregas, per evitare complicazioni, non ha voluto correre rischi e ha mandato subito in campo Nico Paz, il talentuoso fantasista argentino ex Real Madrid. Douvikas ha abbandonato il terreno di gioco camminando sulle proprie gambe ma visibilmente sconsolato: le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico nelle prossime ore per stabilire l’entità dell’infortunio.

