Como Inter, Bastoni ancora sommerso dai fischi al Sinigaglia: Ambrosini in telecronaca prende posizione! Ecco cosa è successo

Como Inter, nuovo caso Bastoni: tifosi contro il difensore nerazzurro, Ambrosini interviene in telecronaca e condanna i fischi

A San Siro, Alessandro Bastoni continua a essere accolto con affetto dai tifosi dell’Inter, ma lontano da Milano il clima cambia radicalmente. Il difensore nerazzurro viene infatti regolarmente fischiato in trasferta, conseguenza degli episodi che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane: prima la simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu nel match contro la Juventus, poi il fallo costato il rosso nella finale playoff tra Italia e Bosnia. Situazioni che hanno alimentato polemiche e che ora si riflettono sull’ambiente attorno al giocatore.

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La tensione si è riproposta anche a Como. Già nella semifinale d’andata di Coppa Italia i tifosi lariani avevano preso di mira Bastoni, e nella gara di campionato della 32ª giornata la scena si è ripetuta al Sinigaglia, aggravata dal ricordo fresco del disastro di Zenica. Ogni suo tocco di palla è stato accompagnato da una bordata di fischi, segno di un malcontento che non accenna a diminuire.

Il comportamento di una parte del pubblico è stato sottolineato in diretta da Pierluigi Pardo su DAZN, mentre Massimo Ambrosini, al commento tecnico, ha espresso apertamente il proprio dissenso verso questo trattamento riservato al numero 95 di Chivu. “E’ anche ora di finirla, cortesemente”, ha dichiarato l’ex centrocampista, invitando a riportare il clima attorno al giocatore entro i confini della sportività.