Como Inter è anche l’ultima di Iovine: «Ritiro? Sono felicissimo e frastornato, è stato un viaggio bellissimo»

Alessio Iovine al termine di Como Inter, match del 38° turno di Serie A vinto dai nerazzurri ha parlato in conferenza stampa. Il calciatore era alla sua ultima partita in carriera, infatti, si ritira e farà parte dello staff del club lombardo.

EMOZIONI PER IL MIO RITIRO – «Sono felicissimo, anche un po’ frastornato da tutto quello che è successo. Non ho parole per l’affetto avuto stasera e in tutti gli anni passati sia i compagni che i tifosi. E’ stato un viaggio bellissimo, non avrei mai pensato di smettere in un contesto del genere. Oggi è tutto bellissimo, voglio andare a casa a riposare con la mia famiglia. Capirò che è finita soltanto nelle prossime settimane. ma devo dire che mi aspettavo molto peggio. Mi ero solo promesso di non piangere, ma non ci sono riuscito».

IL MOMENTO PIU’ BELLO QUI AL COMO? – «Difficile dirlo adesso. Non sono capace di fare classifiche: mi porto dentro tantissime cose belle, ma non voglio neanche dire frasi già fatte. In 24 ore ho ricevuto tantissimi messaggi sulla persona, questa cosa me la porterò dentro. Fanno veramente la differenza. La festa di stasera è la dimostrazione delle tante parole belle ricevute».

SUI LEGAMI STRETTI AL COMO – «Ho trovato 3-4 amici stretti, diventati fratelli: uno è Bolchini, ma tutti mi hanno dato qualcosa».