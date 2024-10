Como Lazio, Baroni ha ancora qualche dubbio di formazione: le ultime e i ballottaggi

Como Lazio, Baroni ha ancora qualche dubbio di formazione: le ultime sui biancocelesti e i ballottaggi su alcuni settori di campo

Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. Dovrebbe essere questo l’undici titolare che mister Baroni potrebbe schierare in Como-Lazio. Resta però in ballo qualche dubbio per la sfida di Serie A in programma al Sinigaglia.

Secondo Sky Sport, Marusic e Gila, sono in vantaggio rispettivamente su Lazzari e Romagnoli. Ma le chance di questi due non sarebbero proprio ridotte all’osso. Dia quasi sicuramente va verso un turno di riposo, prevedibile però un ingresso nel corso del match.