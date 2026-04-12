Como con il rebus Jesus Rodriguez contro l’Inter: Fabregas non esclude sorprese ma…Ultimissime sulle scelte di formazione

Como ha il rebus Jesus Rodriguez contro l’Inter: Fabregas potrebbe ricorrere a qualche sorpresa di formazione. Tutti i dettagli

Il ritorno a pieno regime di Jesus Rodriguez accende i dubbi tattici in casa Como alla vigilia dell’attesissimo scontro con la capolista Inter. Per Cesc Fabregas l’obiettivo è chiaro: trovare il modo di ferire una squadra contro cui i lariani non hanno mai segnato dal loro ritorno in Serie A (tre tentativi a vuoto). Una sfida dal sapore speciale, ricordando come proprio sulle rive del lago l’Inter vide sfumare le proprie speranze scudetto all’ultima giornata dello scorso campionato. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport.

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Il ballottaggio sulla trequarti

Il vero dubbio di formazione si gioca alle spalle della punta e coinvolge i due talenti più giovani della rosa lariana:

• Jesus Rodriguez: lo spagnolo garantisce alla squadra verticalità e strappi improvvisi.

• Diao: il senegalese offre maggiore verve e imprevedibilità, ed è in cerca di riscatto dopo una stagione complessa che gli ha fatto saltare anche la Coppa d’Africa invernale.

Gli intoccabili

Nel reparto offensivo, le uniche vere certezze portano i nomi di Nico Paz e Baturina (quest’ultimo partito dalla panchina nella recente trasferta di Udine). Tuttavia, le sorprese non sono escluse per una grande serata come questa: Fabregas potrebbe decidere di schierare il talento di proprietà del Real Madrid nell’inedita veste di falso nueve.

Se invece il tecnico dovesse affidarsi al collaudato 4-2-3-1, il peso dell’attacco ricadrebbe su Douvikas. Un dato statistico incoraggia il centravanti greco: gli ultimi cinque gol messi a segno sono arrivati rigorosamente davanti al pubblico di casa.

Bomber a confronto

La partita promette spettacolo anche dalla distanza. Prima della sosta, il Como ha toccato la doppia cifra per reti realizzate da fuori area (dieci), eguagliando proprio l’Inter, recentemente trascinata dalla prodezza pasquale di Calhanoglu contro la Roma.

• Nico Paz condivide con il centrocampista turco il primato europeo dei gol dalla distanza.

• Le geometrie lariane hanno esaltato i singoli, portando lo stesso Paz e Douvikas ai vertici della classifica marcatori di Serie A (un podio che stasera avrebbe brillato ancora di più con la presenza dell’assente Lautaro Martinez).

Un ultimo dubbio per Fabregas riguarda la retroguardia: Kempf e Ramon restano in lizza per una maglia da titolare nel pacchetto difensivo chiamato ad arginare l’armata nerazzurra.