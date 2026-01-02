Como Udinese, Runjaic in conferenza stampa: «Serve una partita seria e matura. Sul calciomercato...»

Como Udinese, Runjaic in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta contro i lariani. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri

Conferenza stampa di vigilia per il tecnico dell’Udinese Runjaic. L’allenatore bianconero ha presentato la delicata trasferta in casa del Como.

PARTITA – «Dobbiamo fare una partita matura e seria. Vogliamo mostrare la migliore versioni di noi e non commettere gli stessi errori fatti la scorsa stagione».

CALCIOMERCATO – «In genere è complicato. Abbiamo colloqui con il club per individuare i giocatori giusti. Al momento non posso dire se faremo qualcosa».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PORTIERE – «Non ho ancora deciso. Padelli in porta ha fatto molto bene contro la Lazio e deciderò a ridosso della partita. Abbiamo fiducia in tutti».

SOLET – «Non mi sbilancio visto il problema avuto in settimana. Sarà con noi, ma non so se lo vedremo dal 1′. Porteremo solo chi potrà giocare e per questo motivo Atta non ci sarà».