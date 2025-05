Comolli Juventus: c’è già la data del suo arrivo in Italia! Quante novità in dirigenza: ecco cosa succederà

Comolli Juventus: il dirigente è prossimo ad approdare in Italia! Insieme a l’ex Tolosa ci saranno anche Chiellini e Tognozzi

Si delineano sviluppi significativi sul futuro di Damien Comolli, ormai dimissionario dalla presidenza del Tolosa e pronto a iniziare un nuovo capitolo alla Juventus.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il dirigente francese approderà in bianconero la prossima settimana per firmare un contratto triennale. Ma le novità non finiscono qui: il suo ingresso nel CdA della Juventus sarà accompagnato da Giorgio Chiellini, che vedrà aumentare il proprio potere esecutivo, e dal ritorno di Matteo Tognozzi, destinato a ricoprire un ruolo chiave nell’area scouting o in quella sportiva.