Il saggio De Rossi ne fa 35: «La Juve parte da zero come noi e il Cagliari»

Roma: De Rossi compie 35 anni, la sua intervista made in USA

Qualche giorno fa, parlando dell’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, Daniele De Rossi non era stato granché ottimista affermando perentoriamente: «Hanno ammazzato il campionato». Il tempo però – si sa – porta con sé una buona dose di riflessione e, soprattutto, saggezza: oggi il capitano della Roma compie 35 anni (auguri) e in occasione del proprio compleanno DDR ha rilasciato un’intervista per l’emittente americana NBC. I giallorossi, sbarcati negli States per la tournée estiva dell’International Champions Cup, sanno di avere di fronte una delle sfide più grosse di sempre quest’anno, ma meglio non fasciarsi la testa… «Le squadre che l’anno scorso sono arrivate prima e seconda quest’anno si sono rinforzate, a noi spetta un’impresa incredibile. Ronaldo? La Juve ha preso uno dei giocatori più forti della storia – ha affermato De Rossi – . Nel calcio però non c’è niente di scritto, lo abbiamo visto anche nel Mondiale. Noi non partiamo più dalla semifinale di Champions o dal terzo posto: si inizia tutti a zero punti, come il Cagliari o la Juve».

Un messaggio chiaro ai bianconeri insomma: dovranno giocarsela comunque quest’anno. Chiaro e scontato, ma sempre meglio precisarlo. Anche perché il tempo passa e De Rossi sa di non avere più molte altre occasioni per vincere qualcosa in maglia giallorossa: «Io ho abbastanza fiducia nella squadra e in Eusebio Di Francesco: quest’anno non dovrà ripartire da zero, perché è al secondo anno con noi e potrà contare su un gruppo già collaudato che lo conosce – le parole di De Rossi in USA – . Io sono diciotto anni che provo a portare qualcosa alla Roma: è una cosa facile da dirsi, ma davvero difficile da fare». Parole sante e pure dure da contraddire.