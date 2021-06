Si complica il ritorno di Giampaolo alla Samp: cavilli con il Torino

Sampdoria, Giampaolo perde terreno: difficoltà a trovare un accordo con il Torino. Restano i problemi legati all’ingaggio e alle garanzie per il mercato

Ormai è chiaro che la Sampdoria darà l’annuncio del nuovo allenatore per la stagione 2021/22 ai primi di luglio. Il testa a testa tra Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa vede il secondo in vantaggio. L’aver trovato un accordo con il Parma, cosa che manca ancora con il Torino per Giampaolo, mette D’Aversa in condizione di firmare fin da subito il nuovo contratto.

Il presidente Massimo Ferrero riflette. Le perplessità su D’Aversa sono reali, ma a livello di costi è sicuramente la scelta più giusta per la Sampdoria. Giampaolo piace perché dà garanzie di risultato, ma ci sono due ostacoli ancora da superare: ingaggio, troppo alto, e pretese di mercato che il tecnico di Giulianova ha già fatto presente.