Allenatore Sampdoria, duello D’Aversa-Giampaolo: Ferrero ha un preferito

La Sampdoria è sempre a caccia del nuovo allenatore. Il duello sarebbe ora tra D’Aversa e Giampaolo, Ferrero avrebbe un preferito tra i due

Fumata grigia per Marco Giampaolo, al momento nessuna decisione è stata presa per la panchina della Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX, non è solo una questione prettamente economica, aspetto che comunque interessa molto al presidente Massimo Ferrero, ma anche di progettualità.

Tutto potrebbe risolversi tra domani e l’inizio della prossima settimana, quando l’incontro tanto atteso tra Ferrero e Giampaolo andrà in scena. Il presidente della Sampdoria ha chiaramente fatto capire di preferire l’ex a Roberto D’Aversa, sebbene per entrambi ci sia comunque il problema dell’ingaggio. I precedenti del tecnico di Giulianova in blucerchiato gli danno delle garanzie importanti sia sul mercato che nella gestione dello spogliatoio.