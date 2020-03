Rudy Garcia ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Psg in Coppa di Francia

Rudy Garcia ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Paris Saint Germain in Coppa di Francia. Queste le parole del tecnico del Lione in vista del match contro la Juve.

«Sinceramente non sappiamo quando giocheremo contro la Juve. E onestamente non me ne sto preoccupando adesso. Dobbiamo solo pensare alla partita di domenica contro il Lille, poi vedremo se giocheremo a porte chiuse o lontano dall’Italia. Sicuramente lo sapremo presto».