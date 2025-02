Conceicao pre Feyenoord Milan: «Vi svelo le condizioni di Leao e Reijnders. Dobbiamo trovare quelle soluzioni»

Conceicao, allenatore rossonero, ha voluto parlare così alla vigilia di Feyenoord Milan. Ecco le sue dichiarazioni in vista del match

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa per presentare Feyenoord-Milan gara valevole per i playoff di Champions League. Queste le sue parole:

INSIEME I 4 CAMPIONI? – «Ho più di quattro campioni. Non è che abbiamo tante soluzioni tra infortuni e tanti assenti in lista. Dobbiamo trovare soluzioni, fanno parte della lista dei convocati».

SU LEAO – «E’ a disposizione come le altre partite, quando è subentrato ha fatto bene come vogliamo noi».

SU REIJNDERS – «Un grandissimo giocatore, ha qualità anche come carattere e come persona e ha grande voglia di crescere. Chi è al Milan rappresenta bene questo club».