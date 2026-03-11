Conceicao Juve, che numeri per il portoghese! Le sue prestazioni non brillano solo in Italia: il dato

Conceicao Juve, numeri da top europeo: il portoghese brilla in Serie A e non solo, ecco il dato che impressiona

Francisco Chico Conceição sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua esperienza alla Juventus. L’esterno portoghese, reduce dal gol spettacolare all’Olimpico candidato al Puskas, ha trovato continuità, incisività e un ruolo sempre più centrale nel sistema di Spalletti. In coppia con Yildiz forma una delle ali più dominanti della Serie A: i due occupano infatti il primo e il secondo posto in tre categorie chiave — successful attacking actions, progressive carries e dribbling riusciti per 90’ — con numeri quasi identici. Anche nei dribbling tentati (7.8 ogni 90’) sono entrambi sul podio del campionato. A questo Chico aggiunge un contributo difensivo di alto livello: è il miglior attaccante bianconero per contrasti vinti (21) e per percentuale di duelli a terra (50.6%).

Le sue prestazioni non brillano solo in Italia. Nei cinque principali campionati europei, Conceição è secondo assoluto per accelerazioni ogni 90’ (1.38), superato soltanto da Víctor Muñoz dell’Osasuna. Un dato che certifica la sua esplosività e la capacità di creare superiorità in pochi metri, qualità che lo rendono un’arma tattica preziosa sia in transizione sia contro difese schierate. La sua crescita lo ha portato a essere uno dei profili più monitorati a livello europeo, con numeri che lo collocano stabilmente tra gli esterni più incisivi della stagione.

Il confronto con gli altri portoghesi nei top 5 campionati evidenzia ulteriormente la sua centralità. Chico è primo tra i connazionali per progressive carries, dribbling riusciti, azioni offensive efficaci e dribbling tentati; è inoltre secondo per tocchi in area (5.52) e per tiri ogni 90’ (2.69), dietro al solo Gonçalo Ramos. In vista dei prossimi Mondiali, Conceição si candida così a un ruolo importante nel Portogallo di Martinez, grazie alla sua duttilità — può giocare sia nel tridente sia da esterno in un 4‑4‑2 — e alla capacità di incidere nelle partite di alto livello, come già dimostrato in Nations League contro la Germania. Fonte: Data Mb.