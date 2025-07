Conceicao resta alla Juventus: non ci sono più dubbi, conferma anche lui. Cifre e dettagli dell’affare concluso col Porto

La Juventus ha finalmente trovato un accordo con il Porto per il riscatto di Francisco Conceição, talento offensivo portoghese che diventerà ufficialmente un giocatore bianconero. Come riportato stamattina da Sky Sport, l’operazione si è conclusa per una cifra complessiva di 32 milioni di euro, pagabili in quattro rate, una formula che ha soddisfatto entrambe le parti e che ha permesso alla Juve di perfezionare l’affare in modo vantaggioso per tutte le parti coinvolte.

L’accordo per il riscatto di Conceição è stato raggiunto dopo settimane di trattative, durante le quali la Juventus ha trovato una soluzione che soddisfacesse le richieste del Porto, pur diluendo il pagamento in più tranche. La modalità di pagamento, che prevede il versamento in quattro rate, ha facilitato il completamento dell’affare e ora il giovane attaccante è pronto a entrare ufficialmente e definitivamente nella rosa bianconera.

Anche Francisco Conceição ha confermato il suo trasferimento alla Juve. Il giocatore ha accolto con entusiasmo l’opportunità di far parte del club torinese e ha già manifestato il suo impegno per il progetto bianconero. La sua conferma rappresenta un rinforzo importante per la Juventus, che ha bisogno di nuovi innesti nel reparto offensivo per affrontare la prossima stagione.

Conceição, classe 2003, è un esterno offensivo che si è fatto notare in Portogallo per le sue qualità tecniche, la velocità e la capacità di saltare l’uomo. La sua versatilità gli consente di giocare su entrambe le fasce, ma anche come attaccante esterno, una caratteristica che si adatta perfettamente al sistema di gioco di Igor Tudor. Con l’accordo ora concluso, la Juventus si prepara a dare il benvenuto (questa volta definitivo) a Conceição.