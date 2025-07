Conceicao Juventus, il Porto pronto ad accettare l’offerta! Adesso aumentano le possibilità di permanenza in bianconero! I dettagli

Conceicao Juventus, il Porto pronto a dire di sì all’offerta! Ora aumentano le possibilità di permanenza in bianconero! Le ultime

La Juventus è al lavoro per definire il futuro di Francisco Conceição, talentuoso esterno offensivo portoghese classe 2002, arrivato a Torino in prestito dal Porto nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport, il club bianconero sta cercando di ottenere il riscatto definitivo del giocatore per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Clausola da 30 milioni, ma il Porto apre al dialogo

Il Porto, club dove Conceição è cresciuto sotto la guida di suo padre Sérgio Conceição, allenatore della prima squadra, aveva inizialmente fissato a 30 milioni di euro il prezzo per il riscatto, in linea con la clausola rescissoria del calciatore. Tuttavia, nelle ultime ore, sembra che i lusitani abbiano aperto alla possibilità di abbassare leggermente la cifra, favorendo così un possibile accordo.

Il nodo centrale della trattativa riguarda le modalità di pagamento: la Juventus, infatti, sta lavorando per strutturare una proposta economicamente sostenibile, che possa rispettare i vincoli di bilancio e al tempo stesso soddisfare le richieste del club portoghese.

Conceição, pedina chiave per l’attacco bianconero

Francisco Conceição ha convinto la dirigenza juventina grazie alle sue prestazioni nel corso dell’ultima stagione: velocità, dribbling e personalità lo hanno reso un profilo ideale per il progetto tecnico bianconero. A 22 anni, il giovane esterno potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro.

Occhi anche su Sancho, ma Conceição resta priorità

Parallelamente, la Juventus mantiene alta l’attenzione su Jadon Sancho, ala inglese attualmente sotto contratto con il Manchester United. Il classe 2000, noto per il suo talento e la sua esperienza internazionale, rappresenta un’opzione di grande valore sul mercato, ma Conceição rimane l’obiettivo prioritario per la società torinese.

Con un prezzo ora più accessibile e le trattative in fase avanzata, la Juventus spera di chiudere l’operazione a breve, assicurandosi così un giovane talento su cui costruire il futuro del proprio attacco.