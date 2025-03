Conceicao sicuro: «Vogliamo farci trovare pronti. Conte? Vi svelo questo retroscena quando ci ho giocato contro»

Conceicao, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha voluto parlare così della partita contro il Napoli di Conte. Le dichiarazioni in conferenza stampa.

GRUPPO – «Come ho lavorato con chi è rimasto durante la sosta? L’ideale era rimanere con tutto il gruppo, ma non è stato possibile. Con chi è rimasto abbiamo fatto lavoro diverso, è stato molto importante».

CONTE – «Conte? Ci ho giocato contro da giocatore. Come allenatore è la prima volta, è una gara difficile contro una buona squadra vicina alla capolista, è una gara importante per i nostri obiettivi. Domani faremo di tutto per un buono risultato, abbiamo lavorato per vincere».

NAPOLI – «Che Napoli mi aspetto? Un Napoli di qualità a immagine del suo allenatore. Una squadra forte con le loro caratteristiche, li conosciamo a memoria. Ci siamo preparati sulle loro qualità guardando cosa dobbiamo fare, siamo pronti per una buona gara, mi piace sfidare i migliori».