Condò polemico su Lazio-Roma: «Sarebbe dovuta finire 5 vs 5, il Var deve intervenire su chi imbroglia!»

Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sull’arbitraggio nel derby della Capitale tra Lazio-Roma. Tutti i dettagli in merito

Paolo Condò, sul Corriere della Sera, ha analizzato l’ultima giornata di Serie A.

DERBY LAZIO-ROMA – «Il derby di Roma è la partita peggiore del campionato per l’astio che sempre l’avvelena. Ieri si è andati oltre non tanto per i calcioni, che fanno parte del gioco, ma per le simulazioni: chiunque veniva anche solo sfiorato stramazzava a terra fingendo dolori inimmaginabili, e costringendo l’arbitro a continue interruzioni. Se la Var indagasse anche chi imbroglia, Roma e Lazio avrebbero finito 5 contro 5».

NAPOLI – «Il Napoli chiude stasera la 32ª giornata affrontando l’Empoli al Maradona. La sua missione è gelidamente semplice. Se vuole mantenere viva la speranza di sorpassare l’Inter, non può lasciare altri punti per strada: deve farne 21 su 21, e poi sperare in due pareggi dei nerazzurri. Il tratto di strada più pericoloso arriva adesso, perché nei prossimi 15 giorni l’Inter affronterà Bologna fuori e Roma in casa con i mercoledì occupati da Bayern e Milan e (si spera) Barcellona nelle coppe. Siamo al dunque, ma la prima prova spetta comunque al Napoli stasera, e quando non hai alternative le partite smettono di essere facili».

ZONA CHAMPIONS – «Non aveva alternative l’Atalanta, per esempio, e la reazione è arrivata forte e chiara. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Gasperini è scesa in campo con un’altra faccia col Bologna, la cui colpa è stata quella di non immaginare l’impeto col quale sarebbe stata aggredita: tempo 20 minuti, e la gara era andata».