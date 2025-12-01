Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David...»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia

Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21.00 la sfida contro l’Udinese allo Stadium

Nel giorno di vigilia, lunedì 1 dicembre, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle pre 16:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

Parla Spalletti – «Partirei dal salutare Pietrangeli, che è stato un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio attraverso la sua qualità e cosa abbiamo ereditato dal suo modo di essere campione. Ci siamo ritrovati ad un livello top di tennis attuale. A me piaceva giocare a tennis e lo guardavo con occhio particolare».

JUVE UDINESE – «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi, son passate un po’ di ore, abbiamo fatto fatica a livello mentale e fisico. Tutto il gruppo sta lavorando in maniera corretta, coerente, quindi è giusto dare spazi».

VLAHOVIC – «L’ho detto l’altra volta…Per i tempi precisi, i medici li mettono a disposizione quindi è bene parlare con loro. Sono loro i riferimenti. Ripeto quanto detto: 2/3 passano secondo me. Poi il medico saprà essere più preciso. Il calcio in generale è un pallone che gira e ruzzola occasioni di continuo, mette a disposizione occasioni. Tutto sto nel saperle cogliere e saperle vedere. È possibile tutto ma preferivo averlo a disposizione perché era molto concentrato nel far bene, l’ho visto molto dentro la squadra».

DAVID E OPENDA INSIEME – «Si gioca l’eredità di Vlahovic? Spero di sì, che la sfruttino come un’occasione da cogliere. Sono differenti e possono giocare insieme. Se san giocare possono giocare anche 7/8 insieme. Gli attaccanti hanno caratteristiche differenti: possono giocare insieme, con l’Udinese han giocato insieme mi pare, non dall’inizio. Sono due calciatori che si abbinano bene, si accostano bene. Bisogna vedere se avere uno a disposizione che ti dà la forza fresca oppure no, è una cosa che va valutata».

IMPORTANTE PUNTARE SULLA COPPA ITALIA – «Lei ci ha svelato un segreto, ora lo sanno tutti…Gli altri pensano la stessa cosa che ha detto lei, quello che vogliamo fare noi. Poi è chiaro che bisogna vincere partite importanti, se si va a far cumulo di fatica negli stessi giocatori diventa difficile. Vincere aiuta a vincere sempre gli stessi discorsi, bisogna essere belli e vincenti. Qui c’è un pubblico di palato fine. L’altra sera son rientrato negli spogliatoi e mi son divertito a far casino con i giocatori. Vincere non basta, si esce dispiaciuti per cosa se si ha vinto? Bisogna essere anche belli, oltre che vincenti. Cercheremo di fare tutte e due, intanto vinciamola qualche partita. Vogliamo andare avanti, noi facciamo una formazione domani per vincere e non per essere compresi. Partita difficilissima, contro un avversario che abbiamo già affrontato settimane fa. È stata dura fino all’ultimo. Un po’ la sintesi dell’ultima partita: non la chiudi e ti capita la situazione in cui ti possono mettere i bastoni fra le ruote».

