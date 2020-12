Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha parlato dopo il pareggio in casa del Napoli e la qualificazioni ai sedicesimi di Europa League

«Sono orgoglioso del comportamento dei miei, dall’inizio alla fine. Volevamo vincerla per passare il turno da primi, tuttavia non è andata così. Potevamo anche vincere, ma non ci siamo arresi. Ne esco contento a metà, siamo umili ma anche ambiziosi. Eravamo venuti qui per vincere, omaggiando la memoria di Maradona in questo nuovo stadio intitolato a lui».