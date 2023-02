Conferenza stampa Allegri: «Concentrati sul prendere chi ci sta davanti. Pogba? Magari tra 20 giorni»

Conferenza stampa Allegri, l’allenatore della Juventus parla alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con la Fiorentina.

SODDISFATTO DELLA JUVE – «In questo momento dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato, ossia raggiungere le squadre che han 29 punti davanti a noi e poi da giovedì entreremo in Europa League. Facciamo un passo alla volta. La squadra sta facendo un buon lavoro, bisogna migliorare durante la partita perché l’ultima mezz’ora di Salerno non mi è piaciuta. Domani serve una prestazione migliore per battere la Fiorentina».

RABIOT – «Non è una scommessa vinta, ha raggiunto 27 anni e trovato una sua maturità come spesso capita in tutti i giocatori. Raggiungono una maturità tra i 26 e i 30 anni. Rabiot è cresciuto molto e domani gioca».

POGBA – «Pogba non può essere convocato. In questo momento è ai box, Pogba non c’è. Mi spiace dirlo ma questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione ma in questo momento non c’è. Non so dirvi quando può tornare. Magari tra 20 giorni, però tutti lo aspettiamo. Io sono il primo che lo aspetta, è un giocatore importante ma succedono anche queste cose».

