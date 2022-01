Conferenza stampa Allegri: «Dybala e Chiesa recuperati. E Morata non parte» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in vista della partita contro il Napoli

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli.

CONDIZIONI – «Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di un po’ di giorni. Avevamo lavorato poco tranne prima del Bologna. Bonucci fuori domani e domenica, vediamo per la Supercoppa. Chiellini lo sapete. Danilo sarà a disposizione da prossima settimana. Chiesa e Dybala recuperati. Pellegrini e Kaio hanno ripreso a parte ma domani non ci sono. Ramey è tornato oggi dopo giorni di permesso per lavorare in Inghilterra e fare differenziato. Ma è un giocatore in uscita. Arthur aspettiamo oggi l’esito del tampone per vedere se è negativo».

MORATA – «Morata non parte. Alvaro l’hanno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno ne ha fatti 7 senza rigori e punizioni. Il problema è che nel calcio ci sono le etichette. Ha numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Per migliorare da Morata bisogna trovare uno tra 5 o 6 centravanti. È un grande calciatore e deve restare sereno».

