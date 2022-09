Conferenza stampa Allegri: «Di Maria recuperato. Col Benfica non decisiva, ma importante»

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benfica

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica.

SITUAZIONE INFERMERIA – «Abbiamo recuperato Di Maria, non so se dall’inizio. Szczesny sta finendo l’allenamento ma saprò se sarà disponibile solo dopo la conferenza. Alex Sandro ha avuto un problema all’adduttore e vedremo se sarà a disposizione a Monza. Rabiot e Locatelli sono out».

BENFICA – «Ha una storia europea importante, sono abituate a giocare queste partite. Domani è non decisiva ma importante. Per ottenere i 3 punti dobbiamo fare una prestazione di squadra, stare dentro la partita e avere poche amnesia altrimenti in Europa le paghi».

DUBBI – «Ho anche un dubbio a centrocampo quindi domattina deciderò il da farsi. Abbiamo e stiamo recuperando energie per domani sera».

