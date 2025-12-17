Conferenza stampa Allegri: «Domani partita diversa. Ecco quali sono le condizioni di Fofana e Leao. Modulo? E’ lui che da equilibrio. Gli U23? importanti per il futuro»

Conferenza stampa Allegri: il tecnico del Milan ha presentato la sfida di domani dei rossoneri contro il Napoli in semifinale di Supercoppa

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida in programma domani sera.

Un appuntamento di grande prestigio, da dentro o fuori, che mette di fronte due squadre di alto livello e che, come sottolineato dall’allenatore rossonero, va interpretato in maniera diversa rispetto alle gare di campionato. Allegri ha parlato di approccio, equilibrio tattico e delle condizioni di alcuni giocatori chiave.

Sulle differenza tra le sfide con le piccole e i big match: «Domani è una partita completamente diversa, è una partita secca contro un Napoli molto forte. Sarà complicata e difficile. Ci sono dei momenti in cui prendiamo dei gol in cui possiamo fare meglio».

Sulle condizioni di Fofana e Leao: «Fofana è a completa disposizione, Leao vedremo dopo l’allenamento di oggi».

Su possibili variazioni tattiche: «Non è questione di 4-3-3 o 3-5-2. Il giocatore che ti dà equilibrio è sempre Saelemaekers, poi abbiamo recuperato qualcuno come Athekame e Jashari. Per noi l’importante è recuperarli tutti, perché finora abbiamo giocato sempre con gli stessi».

Sulle differenze rispetto alla partita di campionato: «Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra molto forte. Segna molto dentro l’area, ma domani è una partita secca quindi diversa da quella vista in campionato. In campo ci sono dei giocatori di ottimo valore».

