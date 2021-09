Conferenza stampa Andreazzoli: «Pinamonti titolare. Abbiamo le idee chiare»

Conferenza stampa Andreazzoli: le parole del tecnico dell’Empoli alla vigilia del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni

Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni.

SAMPDORIA – «Il rientro in campo non è stato all’altezza e questo è uno degli aspetti che dobbiamo combattere e migliorare. Strano perché poi nel momento in cui la gara si è messa male la squadra ha reagito e ha finito nel fare il lavoro fisico che doveva fare. L’abbiamo fatto e rimane come aspetto positivo, perché abbiamo una squadra che non molla. Chiaro è che l’entrata del secondo tempo è stata il contrario di quello che ci aspettavamo. Non siamo stati bravi nel raccogliere quanto fatto nel primo tempo e loro sono stati più bravi di noi».

PINAMONTI – «Sì, giocherà dall’inizio».

KEITA BALDE – «Non mi impensierisce solo Keita, non ho molta attenzione su quello che farà il Cagliari. Sappiamo che è una bella squadra, ma ho troppo desiderio su ciò che dobbiamo valutare noi, su dove dobbiamo crescere. Noi non siamo i migliori ma nemmeno i peggiori. Possiamo essere migliori degli altri anche se sulla carta sono più bravi. Dobbiamo essere bravi a darci una continuità per tutta la partita. Abbiamo tanta strada, tanto lavoro e siamo convinti che riusciremo a migliorare. Abbiamo le idee chiare ma se competiamo all’80% nostro non va bene».