Conferenza stampa Andreazzoli: «Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro»

L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma.

CRESCITA – «Sapevamo di avere davanti a noi un percorso da completare, ma siamo ben lontani dal farlo. I tempi sono talmente ristretti che è evidente che dobbiamo ancora avere del tempo per metterci a posto. Ora stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Non abbiamo fatto cose particolari, ma piccoli passi in avanti. Anche indietro certo ma come detto spesso sono a volte più formativi».

ROMA – «Credo che il derby, anche se è stata una situazione che incide sempre, sia passato. Con la presenza del pubblico numeroso penso che domani lo avranno dimenticato La Roma è forte, lo dicono i fatti. Grosse qualità e fisionomia non indifferente. Un avversario oltremodo pericoloso, vogliamo vedere a che punto siamo e credo sia la partita ideale per avere questo confronto».

MANCUSO – «Penso a lui tutti i giorni, come a tutti gli altri che non giocano mi porto dietro il peso che non riesco a farli giocare. Lavorano in maniera esemplare, sono partecipativi, provo affetto per loro. Sono dispiaciuto che non abbia avuto la possibilità di giocare nelle ultime gare, ma sappiamo che il campionato è lungo e ci sarà spazio per tutti».