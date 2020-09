Conferenza stampa Badelj: «Al Genoa per fare qualcosa di importante»

Il neo acquisto del Genoa Milan Badelj si è presentato in conferenza stampa

Milan Badelj, neo acquisto del Genoa, ha pronunciato le sue prime parole da calciatore rossoblù nel corso della conferenza stampa di presentazione.

OBIETTIVI – «Un anno in meno di contratto? Volevo partire con il piede giusto. Vorrei che la piazza mi riconoscesse come qualcuno che viene qui e vuole fare qualcosa di importante. Sono qui per provare a fare grandi cose. L’allenatore e il d.s. mi hanno voluto fin dall’inizio. Hanno tantissima stima di me. Questa è una piazza storica».

GRUPPO – «Ho visto un gruppo unito, dove ci sono valori veri. Questa è una base sul quale possiamo fare cose buone e avere una stagione tranquilla. Mi sono inserito bene perché il gruppo mi ha accettato subito. Dal punto di vista fisico sto bene».