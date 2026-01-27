Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: «Muro giallo? Noi abbiamo San Siro! Ruolo? Giocherei pure in porta!»

Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: le parole del difensore tedesco alla vigilia del match di Champions League

Intervenuto in conferenza stampa in compagnia di Cristian Chivu, Yann Bisseck ha presentato così il match di domani che chiuderà la League Phase della Champions League, quello tra Borussia Dortmund e Inter.

QUAL E’ LA CONSIDERAZIONE ATTUALE DEL BORUSSIA DORTMUND? – «Una squadra forte, erano in finale di Champions 4 anni fa. Sono comunque forti. Vincere la Bundes col Bayern non è semplice, per noi è una squadra contro cui non sarà semplice giocare, anche per i loro tifosi, ma siamo pronti»

COME UN DERBY PER ME CHE SONO CRESCIUTO QUI VICINO? IL MURO GIALLO FA DAVVERO PAURA? – «Come giocatori non stiamo pensando a questo, per noi è sempre bello giocare in uno stadio del genere, non c’è paura. Anche noi a San Siro abbiamo la stessa atmosfera. Spero che sarà una bella serata».

ATTACCANTI A CUI FAR ATTENZIONE – «In Champions ci sono sempre giocatori forti in altre squadre. Loro hanno Guirassy e tanti altri. Anche noi siamo bravi in difesa, dobbiamo fare del nostro meglio e penso possiamo diventare una difesa ancora più forte».

IO PRONTO A GIOCARE COME ESTERNO DESTRO? – «Non so se è d’accordo il mister (Chivu dice “no, mettiamolo in porta”). Io voglio solo giocare, se il mister mi dice di giocare anche in porta lo faccio».

FUTURO – «Normale che la società parli con i procuratori. Io voglio solo giocare e aiutare la squadra. Sono molto contento di giocare per questa maglia e spero di continuare a farlo».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI BISSECK ALLA VIGILIA DI BORUSSIA DORTMUND INTER.

