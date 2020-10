Ajax, Blind: «Dobbiamo sempre vincere, abbiamo dimenticato il 13-0»

Daley Blind ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni del difensore dell’Ajax

«Non mi posso accontentare dell’1-1. Dobbiamo sempre vincere. L’Atalanta è una squadra forte che gioca con una pressione alta. Il 13-0? È stata commentata da tutti, ma siamo tornati con i piedi per terra. Una sconfitta? Non sarà tutto compromesso, anche lo scorso anno l’Atalanta ha iniziato con tre sconfitte. Questo però non è un tema di cui si discute nel gruppo».