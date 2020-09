Conferenza stampa Bonaventura: «La Fiorentina è la squadra ideale per me»

Conferenza stampa Bonaventura: le parole del neo acquisto della Fiorentina che si è presentato ai giornalisti e tifosi

Jack Bonaventura ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai giornalisti e a tutti i tifosi della Fiorentina. Le sue parole riportate da TMW.

TRASFERIMENTO – «Non mi aspettavo niente di particolare. Sapevo che questo sarebbe stato un mercato difficile, le squadre non si sono mosse tanto dopo il lockdown. Avevo qualche richiesta, ho preso tempo per pensare al mio futuro, poi mentre ero in Nazionale mi ha chiamato la Fiorentina e ho detto subito di sì perché è una grande squadra e la piazza ideale».

FIORENTINA – «E’ una squadra che ha tanti centrocampisti di qualità, ma questo può solo far bene a tutti. Più concorrenza c’è, più si alza il livello. Sono qua per mettere a disposizione le mie qualità, spero di fare un campionato importante. Fisicamente sto bene, lo scorso anno ho giocato molto, poi mi sono fermato qualche giorno e poi c’è stata subito la Nazionale. Sono a posto, sono pronto. Per me la Fiorentina rappresenta una nuova sfida, quando sono venuto a giocare qua da avversario ho sempre vissuto una bella atmosfera. Non ci ho pensato due volte. Il contratto? Due anni con opzione per il terzo».

RIBERY – «Ho fatto un paio di allenamenti con lui, si vede subito che oltre ad essere un gran giocatore è una gran persona. Il gruppo mi ha accolto bene, ci sono tutti i presupposti per fare un gran campionato. Cutrone lo vedo carico, come lo era al Milan».

OBIETTIVO – «Andare a prenderci un posto in Europa, provarci».

MILAN – «Non ci sono rimasto male. Già dal primo gennaio sapevo che non sarei rimasto. Ho cercato di finire la stagione nel migliore dei modi ma sapevo che sarei andato via».

CUTRONE – «L’ho visto carico come sempre. Ha voglia di far bene, ha tanta adrenalina e spero possa fare un grande campionato».