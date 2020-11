Conferenza stampa Bonera: «Ibra è di buon umore, fiduciosi per il suo recupero»

Conferenza stampa Bonera: le parole del collaboratore di Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole

Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

FIORENTINA – «E’ una partita difficile soprattutto perché viene dopo una serie di gare ravvicinate. Loro non hanno attraversato un ottimo momento ma sono una buona squadra e domani giocheremo una partita insidiosa».

FLESSIONE – «La partita con il Verona non ha cancellato le certezze, venivamo da un periodo complicato e avevamo anche bisogno di riposare ma nonostante questo abbiamo fatto un’ottima partita. La sosta in questo senso ha aiutato e ora abbiamo ripreso il cammino da dove l’abbiamo lasciato. La consapevolezza di essere forti in questo gruppo ce l’abbiamo ormai da tempo».

HAUGE E IBRA – «Hauge e Tonali sono arrivati in una realtà importante come la nostra ma si sono inseriti bene con grande dedizione e sacrificio. Zlatan verrà valutato settimana prossima, è di buon umore e questo ci fa ben sperare per un rientro il prima possibile».