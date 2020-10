Conferenza stampa Borja Mayoral: «La Roma mi ha convinto subito, posso giocare con Dzeko»

Il neo attaccante della Roma Borja Mayoral si è presentato in conferenza stampa

ROMA – «Innanzitutto voglio ringraziare Fienga e il club per questa opportunità. Sono arrivato un po’ tardi, ma l’importante è che io sia qui. In estate l’agente mi aveva presentato l’interesse della Roma, un interesse che mi aveva attirato molto e mi aveva convinto. Nel corso dell’estate il Real avrebbe voluto che restassi, ma mi hanno concesso di andar via. Decisive sono state le conversazioni con Fienga e il mister».

DZEKO – «Posso giocare al suo fianco. Lo conosco come calciatore, ha caratteristiche diverse dalle mie quindi possiamo convivere. Per un allenatore inoltre può essere utile. Non mi considero la riserva di Dzeko. Siamo due attaccanti e io arrivo con tanta voglia di far bene e di aiutare il club. Sono qui per imparare da lui, un attaccante con una grande esperienza. Sono sicuro ci sarà una concorrenza sana tra di noi».