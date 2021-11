Brahim Diaz: «Voglio continuare così per essere convocato altre volte»

Intervistato, Brahim Diaz ha parlato della sua convocazione con la Spagna e fissato i suoi prossimi obiettivi

In un’intervista ad As, Brahim Diaz ha parlato della sua convocazione con la Spagna e fissato i suoi obiettivi futuri.

LEGGI SU MILANNEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE

SULLA SFIDA CONTRO LA SVEZIA DI IBRA: «Quando siamo al Milan siamo concentrati solo sul club. Ibra non pensa ad altro. E’ una partita importante per noi e per loro».

SULLA CONVOCAZIONE CON LA SPAGNA: «Continuo ad impegnarmi. Voglio essere ad un buon livello per essere qui ed essere convocato. Ho avuto una reazione molto buona. Tutti sognano di giocare in Nazionale. La cosa più importante è concentrarsi sulla gara di giovedì e vincere».