Conferenza stampa Cancellieri: «Rubo i segreti a Immobile. Il passato alla Roma...»

Conferenza stampa Cancellieri: le parole dell’attaccante della Lazio, presentato ufficialmente all’ambiente biancoceleste

Iniziano la presentazioni dei nuovi acquisti in casa Lazio. Oggi è il turno di Matteo Cancellieri, intervenuto in conferenza stampa.

ARRIVO ALLA LAZIO – «Per me è stata quasi una sorpresa quella di tornare a casa mia a Roma, e questo è uno stimolo in più per me. Voglio dimostrare di poter far bene in una squadra come questa, spero di ripetere quanto di buono fatto a Verona».

RUOLO DA VICE IMMOBILE – «Il fatto di imparare un altro ruolo non mi fa paura. Davanti ho un calciatore come Immobile da cui posso solo prendere ispirazione. È un’opportunità importante. Sono qui anche per imparare nuove cose. Penso di poterlo fare. A Immobile sto rubando tutto, vedere come si muove è completamente un ruolo diverso».

ROMA – «I miei anni alla Roma non hanno nulla a che vedere con questa esperienza. Il derby è una partita particolare, la sentirò anche io e la giocherò da calciatore della Lazio».

