Conferenza stampa Castillejo: «Vogliamo portare il Valencia dove merita di stare»

Castillejo si presenta al Valencai. Le parole dell’ex Milan durante la conferenza stampa con il suo nuovo club

Samu Castillejo ha firmato con il Valencia un contratto fino al 2025 e nella giornata di oggi è stato presentato in conferenza stampa. Ecco le parole dell’ex Milan:

GATTUSO – «Conosco il mister da tre anni, lo avevo al Milan. Nelle prime chiamate mi ha detto che era contento, che il club e la gente che lavora qui lo fa bene, si lavora come in un grande club. Vogliamo portare tutti il Valencia dove merita di stare».

TORNARE IL MIGLIOR SAMU – «Chi mi conosce sa che ho sempre creduto in me. Quest’ultimo anno ci sono state altre cose, al di fuori dell’ambito sportivo, e alla fine il club (il Milan) che prende le decisioni. Io ho sempre lavorato, quando venivo chiamato in causa mi sono sempre fatto trovare pronto».

