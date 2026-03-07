Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan Inter: «Dobbiamo essere la nostra miglior versione ma l’identità e le ambizioni che ci siamo costruiti ci permettono di essere sereni»

Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan Inter: le dichiarazioni verso il derby della Madonnina della 28ª giornata di Serie A 2025/26

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Madonnina col Milan.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL SIGNIFICATO DEL MATCH DI DOMANI – «E’ un derby, sappiamo tutti cosa rappresenta per due squadre forti della stessa città. Dobbiamo mantenere quello che di buono abbiamo fatto finora, cercare di essere competitivi».

L’APPROCCIO CON 2 RISULTATI SU 3 A DISPOSIZIONE – «Non possiamo cambiare ciò che di buono abbiamo fatto, non possiamo cambiare la nostra identità, quello che abbiamo cercato di sostenere dall’inizio. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti, senza perdere ciò che ci ha permesso di avere dei buoni risultati».

COME STA LA SQUADRA? CALHANOGLU PRONTO A TORNARE DALL’INIZIO? – «Stanno abbastanza bene. Dopo Como si sono allenati bene. Oggi abbiamo avuto qualche problema con Marcus che ha un po’ di febbre e quindi non è uscito a fare allenamento con noi, speriamo che domani sia al 100%. Calhanoglu dà segni di miglioramento dal punto di vista fisico, del ritmo partita; quell’ora che ha fatto a Como gli è servita, vediamo domani, è a disposizione».

L’IMPORTANZA A LIVELLO PSICOLOGICO, QUASI 2 ANNI CHE L’INTER NON VINCE UN DERBY – «Da inizio anno abbiamo fatto la preparazione mentale a quelle che erano le partite, a prescindere dall’avversario, e credo che siamo cresciuti sotto questo punto di vista, perché siamo migliorati, abbiamo un approccio diverso alle gare, non sopravvalutiamo e non sottovalutiamo nessuno. Ciò che conta è la gestione di quello che siamo noi e di cosa vogliamo fare. Credo che l’identità e le ambizioni che ci siamo costruiti meritatamente quest’anno ci permettono di essere sereni, consapevoli del fatto che affrontiamo una squadra forte. Una squadra che ha un cammino forte in stagione, hanno perso solo 2 partite finora. Hanno giocatori top a livello individuale. Noi dobbiamo essere la nostra miglior versione».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI CHIVU