Conferenza stampa Conte: «Fonseca ha portato idee. Roma forte»

Conferenza stampa Conte, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter per presentare la partita di domani sera contro la Roma di Fonseca

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro la Roma. Ecco le parole dell’allenatore:

PARTITA – «La Roma è in un ottimo momento di forma, vincere a Verona per 3-1 vuol dire che hanno raggiunto una maturità, forza e conoscenza che ci costringerà a fare grande attenzione. In estate sono stati presi giocatori che danno risposte, come al tecnico. Complimenti a loro».

SQUADRA – «Dobbiamo cercare di migliorare le nostre conoscenze in merito al tipo di calcio che stiamo facendo, in entrambe le fasi si può certamente crescere. Penso che una serie di situazioni ci ha portato a spingere ancora più forte, ma dovremo farlo ancora fino all’ultima gara stagionale».

LAUTARO – «Quando si parla troppo dei singoli non mi fa mai piacere. Voglio parlare della squadra. Lautaro sta migliorando e crescendo, ma mi piacerebbe sottolineare il lavoro del gruppo».

FONSECA – «Sta dimostrando le sue qualità dopo la parentesi in Ucraina. Qui ci si deve ambientare, gli avversari ti studiano e preparano benissimo la gara per fermarti. Lui ha portato un’idea e l’ha anche modellata per questa Serie A».

NO ALLA ROMA – «Con Totti c’è una lunga amicizia, dai tempi degli Europei. Mi chiamò per parlarmi della situazione della Roma, poi ho fatto delle valutazioni serenamente e ho preferito l’Inter. Non era forse il momento giusto, anche se in quel momento non c’era ancora nessun’altra squadra. La Roma ha una grande storia, magari in futuro».