Conferenza stampa Conte: ecco quando parlerà il presidente del Consiglio

Conferenza stampa Conte sul nuovo Dpcm: ecco quando sono previste le dichiarazioni del Premier

Era inizialmente prevista per questa sera alle ore 20.20 la conferenza stampa di Giuseppe Conte con cui il premier avrebbe illustrato le misure inserite nell’ultimo Dpcm per contenere l’epidemia che nelle ultime 24 ore ha portato a un aumento di 19.644 nuovi contagi e a 151 morti.

Secondo quanto riporta adnkronos sale la tensione sul Dpcm con le nuove misure anti-Covid. I dubbi emersi nel confronto portato avanti in queste ore, non solo all’interno della maggioranza ma anche nel confronto con le Regioni, avrebbe allungato i tempi. In particolare, a far discutere il divieto di spostarsi tra Regioni, che vedrebbe fermamente dubbiosi anche i 5 Stelle. A questo punto è probabile che slitti anche la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Il premier annuncerà provvedimenti che porteranno tra le altre cose alla chiusura di palestre, cinema e piscine, allo stop ai ristoranti e ai bar dopo le 18, e al divieto di feste, al chiuso o all’aperto.